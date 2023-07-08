Мастер-классы ко Дню семьи пройдут в музее "Городская дума"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мероприятия ко Дню семьи, любви и верности пройдут в музее "Городская дума" (ул. Ленина, 2) в Тюмени 8 и 9 июля.

8 и 9 июля в 12 часов состоится мастер-класс "Бабочка как бабочка" (6+), в 13 часов — мастер-класс "Цветоделие" (6+).

Также 8 июля в 14 часов пройдет мероприятие "Мамонтенок ищет маму" (0+), 9 июля в 14 часов — мастер-класс "ФетроМагия" (6+).

Приобрести билеты можно по ссылке.