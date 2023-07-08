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Конкурс цветочного оформления пройдет в Тобольске

Общество, 10:34 08 июля 2023

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Открытый публичный конкурс цветочного оформления "Цветущий Тобольск" стартует 15 июля. В конкурсе могут участвовать организации и учреждения всех форм собственности, индивидуальные предприниматели, жители города и ТОСы.

Награждение победителей пройдет в рамках празднования Дня Тюменской области на Красной площади.

Заявки принимаются на mauk-center@mail.ru до 25 июля, сообщает администрация Тобольска.

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# озеленение , Тобольск

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