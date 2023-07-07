Доля "сберегателей" в Тюмени за три года выросла на 9 процентных пунктов

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Эпидемиологические и геополитические события не помешали россиянам заботиться о финансовом благополучии. Доля тех, кто регулярно или время от времени откладывает часть доходов в накопления, за последние три года выросла на пять процентных пунктов и в июне 2023 года составила 42%, следует из соцопроса, который провела дочерняя компания Сбера "СберСтрахование жизни".

Доля "сберегателей" в Тюмени равна среднему показателю по стране в 42%. За три года этот показатель вырос на 9 процентных пунктов. При этом 65% жителей Тюмени заявили о готовности инвестировать сбережения. В среднем по стране этот показатель составляет 61,7% респондентов. При этом молодежь готова инвестировать чаще, чем среднее и старшее поколения.

Год назад россиянам, по их собственным оценкам, было необходимо 1,309 млн рублей сбережений, чтобы чувствовать себя уверенно. За год эта сумма немного снизилась и сейчас составляет 1,259 млн рублей. В Тюмени желаемая сумма накоплений в 2023 году составляет 1,033 млн рублей.

Примечательно, что почти треть россиян (30,1%) формирует сбережения без определенных целей. Еще 18,4% копят на покупку квартиры, 14,1% — на поддержку детей.

"Под влиянием событий последних лет россияне сохраняют склонность к сберегательной модели поведения — рост тех, кто копит регулярно или время от времени, это подтверждает. Мы рекомендуем придерживаться базовых принципов финансового планирования, и создание резерва в размере три–шесть ежемесячных доходов — это фундамент финансового портфеля. Как показывают результаты исследования, почти две трети сберегателей готовы инвестировать свои накопления. Важно, чтобы между формированием резерва и началом инвестиций было еще два этапа: создание накопительной страховой части в размере примерно годового дохода и пенсионного резерва, который обеспечит доход по окончании трудовой карьеры не ниже 40% от сегодняшнего. Для этих двух этапов хорошо подходят накопительное страхование жизни и индивидуальные пенсионные планы", – считает старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский.

Чаще всего инвесторы в целом по стране готовы вкладывать деньги на средний и долгий срок: 39,5% респондентов на срок от двух до пяти лет, 30,8% на срок от шести лет. Оставшиеся 29,7% готовы инвестировать на срок до года. 45,1% считают наиболее привлекательными для инвестиций акции и ценные бумаги, 21,7% — недвижимость, 12,6% — инвестиции в бизнес.

"Существенная доля готовых инвестировать говорит, в том числе, о росте интереса новичков к фондовому рынку. Начинающим особенно важно действовать правильно: сначала определить свой инвестиционный профиль и цели инвестиций — регулярные выплаты или рост дохода портфеля, — а уже после этого выбирать инструменты. Понятные инструменты для людей без опыта — открытые ПИФы или фонды недвижимости с регулярной выплатой дохода либо портфели в доверительном управлении профессионалов", – сказал старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка.

Он отмечает, что помимо роста интереса у новичков, стоит отметить и более зрелое поведение опытных инвесторов. "Раньше в периоды снижения рынков мы видели резкие оттоки из инвестпродуктов. Сейчас многие не только не выводят деньги, а, наоборот, наращивают вложения, используя это время для инвестирования в подешевевшие активы. В первом полугодии 2023 года — после сложного прошлого года — клиенты Сбера вложили в готовые инвестиционные решения 227 млрд рублей, или на 62% больше, чем за аналогичный период 2022-го", – добавил Руслан Вестеровский.

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