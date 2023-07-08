Тюменцы могут поучаствовать в форуме социального призвания в Санкт-Петербурге

| Фото: группа "Росмолодежь" ВКонтакте | Фото: группа "Росмолодежь" ВКонтакте

Жители Тюменской области от 18 до 35 лет могут принять участие в форуме социального призвания в Санкт-Петербурге. Он пройдет с 8 по 11 сентября.

В этом году на форуме соберутся 750 социологов, работников служб занятости, журналистов, студентов, добровольцев и представителей НКО. Участников ждут лекции, мастер-классы, практикумы и грантовый конкурс от Росмолодежи, пишет "КП-Тюмень".

Для молодых специалистов пройдут четыре образовательные площадки: "Эффективная занятость", "Жизнь без границ", "Социальные кросс-коммуникации", "Инфраструктуре заботы".

По итогу форума участники создадут площадки для обмена знаниями и лучшими практиками в сфере.

Подать заявку необходимо до 25 июля на платформе "Росмолодёжь. События".