  • 8 июля 20238.07.2023суббота
  • В Тюмени 24..26 С 5 м/с ветер западный

Тюменцы могут поучаствовать в форуме социального призвания в Санкт-Петербурге

Общество, 12:36 08 июля 2023

группа "Росмолодежь" ВКонтакте | Фото: группа "Росмолодежь" ВКонтакте

Жители Тюменской области от 18 до 35 лет могут принять участие в форуме социального призвания в Санкт-Петербурге. Он пройдет с 8 по 11 сентября.

В этом году на форуме соберутся 750 социологов, работников служб занятости, журналистов, студентов, добровольцев и представителей НКО. Участников ждут лекции, мастер-классы, практикумы и грантовый конкурс от Росмолодежи, пишет "КП-Тюмень".

Для молодых специалистов пройдут четыре образовательные площадки: "Эффективная занятость", "Жизнь без границ", "Социальные кросс-коммуникации", "Инфраструктуре заботы".

По итогу форума участники создадут площадки для обмена знаниями и лучшими практиками в сфере.

Подать заявку необходимо до 25 июля на платформе "Росмолодёжь. События".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Росмолодежь

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:03 08.07.2023Следователи просят помощи в поисках пропавшего 57-летнего тюменца
13:47 08.07.2023Занятия по безопасности на самокатах проводят для юных тюменцев
13:25 08.07.2023Капремонт больницы в Армизонском районе оценил Александр Моор
12:36 08.07.2023Тюменцы могут поучаствовать в форуме социального призвания в Санкт-Петербурге