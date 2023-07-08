По факту гибели на пожаре 66-летнего жителя Викуловского района проводится проверка

| Фото: СУ СК по Тюменской области | Фото: СУ СК по Тюменской области

Доследственная проверка проводится по факту гибели 66-летнего мужчины в результате пожара в с. Одино Викуловского района. Его тело обнаружили при тушении пожара в жилом двухквартирном доме в ночь на 8 июля.

"Каких-либо признаков насильственной смерти погибшего по результатам осмотра места происшествия и иных проверочных мероприятий не установлено", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.

По предварительным данным, причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета. Для уточнения всех обстоятельств произошедшей трагедии назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.