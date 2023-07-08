Следователи просят помощи в поисках пропавшего 57-летнего тюменца

| Фото: СУ СКР по Тюменской области | Фото: СУ СКР по Тюменской области

Помочь установить местонахождение 57-летнего жителя Тюмени Сергея Пономарёва просят следователи. Мужчина пропал еще 7 марта 2023 года.

Днем Сергей оставил свой автомобиль на улице Аккумуляторной и ушел в неизвестном направлении.

"До настоящего времени установить его местонахождение не представилось возможным", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Приметы Сергея: рост — 170 см, телосложение плотное, волосы седые, глаза каре-зеленые.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Сергея, просят обратиться в следственный отдел по Калининскому АО Тюмени (ул. Луначарского, 57) либо позвонить по телефонам: 8 (3452) 79 -41-64 (отдел полиции № 8 УМВД России по городу Тюмени) или 8 (3452) 43-48-36 (следственный отдел по Калининскому АО Тюмени). Анонимность гарантируется.