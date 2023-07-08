Выставка о развитии железных дорог в России работает в музее Словцова

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Передвижная выставка "Развитие железных дорог в России под покровительством Императорского дома Романовых" работает по 14 июля в музее Словцова (ул. Советская, 63) в Тюмени. Она посвящена истории становления железнодорожного дела в Российской Империи и создания Великого Сибирского пути — Транссибирской магистрали.

Посетители смогут ознакомиться с историей железных дорог в России от начала XIX века до наших дней, узнать о роли российских императоров — от Александра I до Николая II — в организации и стратегии железнодорожного строительства, а также влиянии протяженности железных дорог на экономическое, социальное, духовное и культурное развитие местности, через которую они прокладывались.

После Тюмени выставку увидят в Ялуторовске, Ишиме и Тобольске. Экспозиция пройдет по городам Сибири и завершится во время международного форума в сентябре 2023 года во Владивостоке, сообщает департамент культуры Тюменской области.