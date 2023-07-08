  • 8 июля 20238.07.2023суббота
  • В Тюмени 20..22 С 2 м/с ветер северо-восточный

Выставка о развитии железных дорог в России работает в музее Словцова

Общество, 18:44 08 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Передвижная выставка "Развитие железных дорог в России под покровительством Императорского дома Романовых" работает по 14 июля в музее Словцова (ул. Советская, 63) в Тюмени. Она посвящена истории становления железнодорожного дела в Российской Империи и создания Великого Сибирского пути — Транссибирской магистрали.

Посетители смогут ознакомиться с историей железных дорог в России от начала XIX века до наших дней, узнать о роли российских императоров — от Александра I до Николая II — в организации и стратегии железнодорожного строительства, а также влиянии протяженности железных дорог на экономическое, социальное, духовное и культурное развитие местности, через которую они прокладывались.

После Тюмени выставку увидят в Ялуторовске, Ишиме и Тобольске. Экспозиция пройдет по городам Сибири и завершится во время международного форума в сентябре 2023 года во Владивостоке, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# выставка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:47 08.07.2023273 иностранца из дальнего зарубежья переехали в Тюменскую область в 2023 году
20:00 08.07.2023Увидеть концерт Игоря Бутмана и ТФО в Тобольске можно онлайн
19:01 08.07.2023Армизонский район отмечает 100-летие
18:44 08.07.2023Выставка о развитии железных дорог в России работает в музее Словцова