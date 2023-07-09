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В Ишиме возобновившуюся биопсию щитовидной железы провели у 33 человек

Общество, 08:33 09 июля 2023

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

У 33 человек провели биопсию щитовидной железы в первые дни после возобновления процедуры в Областной больнице №4 Ишима. У трех из обследованных женщин выявили опухоли. Ранее на эту процедуру пациентов отправляли в Тюмень, теперь обследование проводят на месте, сообщает пресс-служба медучреждения.

Диагностику проводят у пациентов, в ходе других обследований у которых были выявлены новообразования железы размером более 1 см и множественные образования узелкового типа. Важно, что процедура проходит под контролем УЗИ. Процедуру проводят в поликлинике №1 врач-хирург Лев Буторин и врачи ультразвуковой диагностики: Надежда Кирилова и Алексей Мелёшин. Во время пункции используется очень тонкая игла, чтобы минимизировать дискомфорт пациента.

Пока биопсия проводится по направлению от врача-эндокринолога один раз в неделю, по вторникам.

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# диагностика , здравоохранение , Ишим

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