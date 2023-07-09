Врач напомнила тюменцам формулу употребления воды в сутки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Формулу употребления воды в сутки напомнила эндокринолог, диетолог Елена Дороднева из Тюмени. Суммарная потребность жидкости: 30 миллилитров на 1 килограмм массы тела. Причем в счет идут съеденные супы, фрукты, выпитые напитки. Чистая вода должна составлять 50-60 % всей употребляемой жидкости.

"Если человек весит 60 килограммов, то 1,8 литра – необходимое количество жидкости, которое ему нужно для адекватного существования в обычном физическом режиме. Важно подчеркнуть, что речь идет не о воде как таковой, а о суммарном количестве жидкости, которая содержится в любой пище", – объяснила эксперт.

Она также отметила, что внутри каждого человека в зависимости от возраста и комплекции содержится от 60 до 70% воды. У детей воды в организме всегда больше, а в жировой ткани ее очень мало, так что процентное содержание воды в организме худых людей больше.

Если физическая активность высокая, то потребность в воде увеличивается до литра в день, исходя из нагрузки. Жаркая погода также может повлиять на изменение питьевого режима. Работники горячих цехов, как и жители южных климатических зон, чувствуют, что пить хочется чаще, сообщает "Тюменская область сегодня".