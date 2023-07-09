Вторая смена у тюменских "Отрядов мэра" пройдет за пять дней

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Вторая смена у тюменских "Отрядов мэра" пройдет за пять дней. Она станет самой короткой, в ней участвуют 1 тыс. 450 подростков.

"За четверть века "Отряды мэра" стали настоящим брендом нашего города. Ребята своим трудом делали и делают прекрасной и красивой Тюмень. И главное - они гордятся результатами своего труда. Для многих юных тюменцев участие в проекте стало не просто первым трудовым опытом, но и первой профессиональной пробой, в дальнейшем определившей их будущую специальность. Сотни предприятий поддерживают проект и выделяют рабочие места", - отмечал ранее глава Тюмени Руслан Кухарук.

Рабочий день второй смены состоит из трех часов. За труд ребята получат по 2 тыс. 320 рублей.

В целом за лето в "Отрядах мэра" по 50 разным направлениям поработают 4 тыс. 700 подростков. Им предлагаются, в том числе по творческим специальностям, организации досуга и в СМИ, пишет Вслух.ру.