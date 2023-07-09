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Бегство от реальности связано с трудоголизмом, считает психолог в Тюмени

Общество, 16:48 09 июля 2023

из архива "Конторы пароходства" | Фото: из архива "Конторы пароходства"

Бегство от реальности связано с трудоголизмом, считает психолог в Тюмени. Ведь такие люди не могут ни думать, ни говорить ни о чем другом, кроме работы. И большой заработок в такой ситуации не сама цель.

"Трудоголики боятся остаться один на один со своими мыслями и проблемами, которые происходят в реальной жизни. Часто они ставят свои желания и потребности семьи, родственников, друзей на второй план", – рассказал психолог Игорь Деменков.

По словам специалиста, трудоголики часто ведут себя независимо, говоря, что им никто не нужен, кроме работы и отмечая, что только она способна их мотивировать. На самом деле, причина таких действий кроется в эмоциональном состоянии. Погружение в работу для них - единственный способ избавиться от внутренних переживаний и психологических проблем, сообщает Мегатюмень.

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