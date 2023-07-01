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Фишки аэропортов большой Тюменской области вошли во всероссийский топ

Общество, 14:26 10 июля 2023

аэропорт Рощино | Фото: аэропорт Рощино

Достопримечательности аэропортов большой Тюменской области вошли в топ фишек аэрогаваней России. Аналитики сервиса путешествий Туту включили в подбору отреставрированный самолет ТУ-134, что установлен на постаменте в Рощино.

До того, как стать памятником, лайнер выполнял рейсы компании "Аэрофлот", потом его отдали в аэропорт Рощино для отработки учений. А в 2019 г. он стал памятником тюменским авиаторам.

аэропорт Ремезов | Фото: аэропорт Ремезов

А в аэропорту Тобольска эксперты отметили карты и розу ветров. Они использованы в оформлении аэровокзала. В них прямая отсылка к работам Семёна Ремезова - картографа и архитектора, который родился в Тобольске в 1642 году. На расходящихся лучах розы ветров указано, сколько заняла бы дорога до того или иного города четыре века назад.

скриншот видео правительства ЯНАО | Фото: скриншот видео правительства ЯНАО

Терминал в виде чума – фишка аэропорта Нового Уренгоя. Он открыт в конце 2022 г. и напоминает традиционное жилище народов Ямала. Внутри здания небольшие кусочки на полу выложены самоцветами. В общей зоне размещена мультимедиа-инсталляция с видами северной природы, а в "чистой" — витражи с портретами личностей, которые повлияли на становление округа.

vk.com/surgutairport | Фото: vk.com/surgutairport

Мозаичное панно "Мадонна с младенцем в иллюминаторе" привлекает взгляды пассажиров в аэропорту Сургута им. Фармана Салманова. Художник Леонид Полищук, возвращаясь в Москву из Югры, вдохновился сюжетом с его рейса. Ребенок на соседнем кресле заплакал, и чтобы отвлечь его мама показывала виды за иллюминатором. А с 2020 г. панно находится под охраной государства.

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# аэропорты , достопримечательности , туризм

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