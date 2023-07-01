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Детский уголок оборудуют в новой кофейне в Увате

Экономика, 14:48 10 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Детский уголок оборудуют в новой кофейне "Центр" в Увате. Модное заведение появилось в рамках реализации инвестиционных проектов Тюменской области. Жители села оценили уютную атмосферу, широкий выбор кофе и десертов. Здесь всё предусмотрено для комфортного отдыха, подчеркнул глава Уватского района Вячеслав Елизаров в своем ТГ-канале.

"Земельный участок, на котором расположена кофейня, после проведения аукциона был предоставлен Сергею Шкилено. Предпринимателю потребовалось немало сил, чтобы превратить мечту в реальность", - рассказал глава.

Он также отметил, что в год в среднем в районе при поддержке муниципалитета и областного правительства реализуются до девяти инвестпроектов.

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# инвестиционный проект , кофейни , Уватский район

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