Детский уголок оборудуют в новой кофейне в Увате

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Детский уголок оборудуют в новой кофейне "Центр" в Увате. Модное заведение появилось в рамках реализации инвестиционных проектов Тюменской области. Жители села оценили уютную атмосферу, широкий выбор кофе и десертов. Здесь всё предусмотрено для комфортного отдыха, подчеркнул глава Уватского района Вячеслав Елизаров в своем ТГ-канале.

"Земельный участок, на котором расположена кофейня, после проведения аукциона был предоставлен Сергею Шкилено. Предпринимателю потребовалось немало сил, чтобы превратить мечту в реальность", - рассказал глава.

Он также отметил, что в год в среднем в районе при поддержке муниципалитета и областного правительства реализуются до девяти инвестпроектов.