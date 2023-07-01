15 июля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тобольске в центре спорта и отдыха "Тобол" (пер. Рощинский, 69) в 9 часов откроются еженедельные старты "5 вёрст". Присоединиться может любой желающий. Возраст и уровень физподготовки не важны — дистанцию можно пройти даже пешком. 6+

В Тюмени в большом зале "Конторы пароходства" в 10 часов 30 минут начнется медиадень, посвященный информационному продвижению проектов. Образовательная встреча проекта "Программа поддержки создателей" организована для локальных авторов. Необходима регистрация. 16+

В пос. Центральный Заводоуковского городского округа округе в 11 часов начнется праздник Курултай казахов России. Организованы концерты, ярмарочные ряды, спортивные состязания, конные скачки, казахский аул и этноподворья. 0+

В Тюмени в "Точке кипения" технопарка (ул. Республики, 142) в 11 часов начнется семинар эксперта Сергея Яковлева "Как сформировать капитал, инвестируя в недвижимость". Регистрация здесь. 18+

В Тюмени в музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) в 14 часов начнутся мастер-классы Арт-резиденции "ЦЕХ". 0+

В Тюмени в Молодежном театральном центре "Космос" в 14 часов в рамках проекта "Видели ночь" начнется "Гик-ночь" с площадками по настольным играм, турниром по игре Unmatched. Завершатся мероприятия в 2 часа ночи. Программа и обязательная регистрация по ссылке. 18+

В Тюмени в экопарке "Затюменский" в 15 часов начнется фестиваль "На газоне" от Регионального центра "Семья". В этом году его посвятили лучшему из советского детства. 0+

В Тюмени в Креативном центре "Земля искусства" (ул. Щербакова, 88а) в 15 часов начнется открытие новой выставки работ лучших мастеров земли Тюменской "Из рук мастера". 6+

В Тобольске 15 июля на фестивале "Лето в Тобольском кремле" в 20 часов начнется концерт Леонида Агутина и Тюменского филармонического оркестра. 6+

Интересное в этот день:

1240 — Александр Невский со своим войском атаковал военный лагерь шведов на Неве и нанёс им полное поражение (Невская битва).

1814 — Первая публикация в печати (стихотворение "К другу стихотворцу") юного Александра Пушкина.

1822 — открылась Нижегородская ярмарка.

1869 — в Париже Ипполит Меже-Мурье запатентовал маргарин для нужд военно-морского флота.

1930 — в СССР вводится карточная система на мясо.

1934 — в Германии запрещены английские газеты.

1943 — окончание оборонительного сражения под Курском.

1957 — в Архангельской области основан испытательный полигон РВСН "Плесецк".

2009 — в авиакатастрофе Ту-154, летевшего из Ирана в Армению, погибли 168 человек.