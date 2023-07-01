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Санатории Тюменской области вошли в первый федеральный рейтинг перспективности

Экономика, 13:10 11 июля 2023

Visit Tyumen | Фото: Visit Tyumen

В федеральный рейтинг перспективности развития санаторно-курортного развития вошли здравницы Тюменской области. Эксперты портала бронирования Санатории-России.рф проанализировали количество мест, наличие природных лечебных ресурсов, используемые источники минвод и лечебных грязей, транспортную логистику и другие факторы лечебниц 50 регионов страны.

Тюменская область - на 29 месте во всероссийском рейтинге и на третьем месте по Уральскому федеральному округу. Регион обошел Бурятию, Чечню, Ленинградскую область, но уступил Белгородской, Воронежской и Оренбургской областям, Приморскому краю.

Отметим, что рейтинг составлен впервые. По словам члена правления Национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, далее он станет ежегодным. Авторы считают, что за счет инвестиций в развитие современных санаторно-курортных комплексов в ближайшей перспективе текущую статистику, по которой лишь четыре человека из 100 ежегодно отдыхают в санаториях, можно увеличить, как минимум, втрое.

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# инвестиции , рейтинг , санатории , термальные источники

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