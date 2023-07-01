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Клип "Баурсак" создали в Тобольском районе накануне гастрофестиваля

Общество, 13:21 11 июля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Клип "Баурсак" создали в Тобольском районе накануне III Гастрономического фестиваля "Сибирский баурсак", который пройдет в пос. Прииртышский 22 июля.

Ирекские бабушки, возраст которых от 70 до 90 лет, пекут баурсак и зажигают под песню "Баурсак". Автор слов - художественный руководитель районного Центра культуры Виолетта Маслова, музыка - российского музыканта и пеца, автора композиции "Медуза" - Matrangа. Исполняет песню "Баурсак" культорганизатор прииртышского Дома культуры Даниил Кисматулин.

Создатели предлагают остальным участникам гастрофестиваля сделать что-то подобное.

Заявки на участие в III Гастрономическом фестивале "Сибирский баурсак" принимают до 14 июля. Напомним, в кулинарном состязании выберут самый большой баурсак.

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# Тобольский район , фестиваль

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