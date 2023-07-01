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Выставки Тобольского музея-заповедника посетили более 23 тысяч раз за три дня

Общество, 13:32 11 июля 2023

23 тыс. 465 посещений объектов музейного показа зафиксировали сотрудники Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника с 7 по 9 июля. 80 экскурсий для посетителей состоялись 8 июля, в день концерта Игоря Бутмана, одного из ключевых мероприятий фестиваля "Лето в Тобольском кремле", сообщает департамент культуры Тюменской области.

Всего слушателями 170 экскурсий за три дня стали более 1 тыс. 300 человек.

Самым востребованным объектом стал Тюремный замок, где зафиксировали 10 тыс. посещений. Почти 5,5 тыс. человек побывали во Дворце наместника.

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# выставки , Лето в Тобольском кремле , музеи , Тобольский музей-заповедник

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