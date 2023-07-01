Тюменские ученые-медики запатентовали чат-бот "Помощник кардиолога"

| Фото: vk.com/new_tyumsmu | Фото: vk.com/new_tyumsmu

Чат-бот "Помощник кардиолога" запатентовала команда врачей, ученых и студентов Тюменского медицинского университета. Программа позволяет пациенту под наблюдением врача вести коррекцию образа жизни и режима питания, чтобы лечение проходило более эффективно, сообщает вуз.

Руководитель проекта - доцент кафедры факультетской терапии, врач-гастроэнтеролог ТКНЦ Мария Ляпина рассказала, что чат-бот предназначен для дистанционного сопровождения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и высоким кардио-метаболическим риском. Он способствует формированию приверженности к соблюдению рекомендаций по правильному питанию и образу жизни, позволяет осуществлять контроль соблюдения рекомендаций в период между очными консультациями врача.

"Помимо расчета суточной нормы калорий, сердечно-сосудистого риска по шкале SCORE, индекса массы тела, программа чат-бота позволяет пациентам регулярную осуществлять оценку дневника питания: в базе данных 1080 наименований продуктов питания и блюд, расчёт калорийности рациона, содержания белков, жиров, углеводов и пищевых волокон с последующими рекомендациями по коррекции рациона питания. Также есть возможность задать вопрос врачу", - говорит Ляпина.

Цифровой продукт пользуется спросом у пациентов, они оставляют положительные отзывы о его работе. Чат-бот особенно актуален для пациентов, страдающих ожирением, артериальной гипертонией, нарушениями углеводного обмена.

Разработчики планируют масштабировать применение приложения в профилактических отделениях поликлиник.