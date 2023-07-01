По экотропе "Образ сибирской тайги" первыми прошли воспитанники Тобольского социально-реабилитационного центра

| Фото: пресс-служба СИБУРа | Фото: пресс-служба СИБУРа

Первыми посетителями обновленного маршрута "Образ сибирской тайги", с презентации которого стартовал новый туристический сезон на экотропах СИБУРа, стали воспитанники Тобольского социально-реабилитационного центра.

Каждому юному первооткрывателю, сообщает пресс-служба предприятия, выдали инвентарь, которым они активно пользовались на протяжении всего путешествия по тропе. К примеру, с помощью микроскопа и лупы экотуристы познакомились с микромиром, населяющим лес, и смогли рассмотреть следы зверей, которые проживают в тобольской тайге.

"Ребята, и мы, взрослые, остались в восторге от посещения экотропы, - рассказала воспитатель центра социальной реабилитации Юлия Яркова. - Особенно интересно, что маршруты находятся по соседству с нефтехимическим предприятием, рядом с промышленной площадкой живет лес".

Воспитанника центра социальной реабилитации Павла Ситдикова больше всего порадовала встреча с белкой, которую он сумел разглядеть с помощью бинокля.

"Еще я увидел лягушку, птиц и много разных жуков, - рассказал он. – И еще я получил очень много новой для себя информации: и о растениях, и о животных, которые живут в наших лесах. Насколько умно и гармонично все в природе устроено".

Организаторы постарались сделать "Образ сибирской тайги" максимально интерактивным, понятным и для взрослых, и для детей.

Протяженность экотропы – один километр, она включает восемь станций: от "Государства в лесу" и "Идти по следу" до "Хранителей тайги" и с "Лесом на ты". Разработкой новой концепции в сотрудничестве с "ЗапСибНефтехимом" занимались представители Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН.

"Для нас флора, представленная на экотропе, – это еще и биоиндикаторы, по которым мы судим, насколько чистая вокруг природа. Отмечу, что СИБУР - одна из немногих компаний в стране, которая с 2012 года ведет мониторинг биоразнообразия прилегающих природных территорий. Нам очень важно знать, как биота, флора и фауна реагируют на присутствие рядом промышленной площадки", - объяснила руководитель по экологии "ЗапСибНефтехима" Людмила Шешукова.