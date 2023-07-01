IТ-соревнования проходят в "День цифры" в "Ребячьей республике" в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

IТ-соревнования, цифровые станции и "Битву шазамов" организовали в рамках Всероссийской образовательной акции "День цифры" в детском оздоровительном лагере "Ребячья республика" в Тюмени 11 июля. Также детям рассказывают о безопасности в Интернете.

В Тюменской области школьников с миром цифровых технологий знакомят с 2018 года на "Уроках цифры". Встречи проводятся на различные темы: про искусственный интеллект, этические вопросы, цифровое искусство, профессию разработчика программного обеспечения. К проведению этих уроков привлекают экспертов. Это представители и руководители IТ-компаний, лидеры цифровой экономики России.

"Молодежь, школьники очень интересуются информационными технологиями. Это видно и по поступающим в вузы. Ребята понимают, что это востребованная на сегодня сфера, можно создать свой бизнес, удобный сервис для населения, нужно заместить импортное программное обеспечение отечественным. Многие наши сферы жизни еще не автоматизированы. Например, Госуслуги развиваются постоянно, требуется много тех, кто будет поддерживать системы, писать новые программы", — пояснил представитель департамента информатизации Тюменской области Айдарбек Ерижепов.

Отдельный блок на "Дне цифры" посвятили информационной безопасности. Эксперт в этой области Максим Овсянников учит детей быть внимательными, показывает им, что такое мошенничество в Сети. "Мы привели примеры, чтобы у детей сразу возникали триггеры, якоря, чтобы они понимали, что имеют дело с мошенничеством. Вооружаем ребят знаниями, ведь даже классные специалисты попадаются на различные виды не только увода денег, но и на использование информации против них же", — сказал он.

Перед командой ребят стояла задача придумать что-то в области киберграмотности, что улучшит жизнь "Ребячьей республики" и защитит ее.

На точке, где проводилась игра "Битва шазамов", ведущий Иван Копытов подводил детей к тому, что Шазам — проект, позволяющий пользователю определить, что за песня играет в данный момент. Дети поделились на две команды. У одной был доступ к специальному приложению, представители другой должны были отвечать сами. Сложность была в том, что музыка представляла собой мэшапы, где старая иностранная композиция совмещена со словами российского исполнителя из современной песни.

Многие дети, участвующие в "Дне цифры", заинтересованы в том, чтобы в дальнейшем связать свою жизнь со сферой IТ-технологий. Так, учащийся школы № 62 Егор Баранов в будущем собирается заниматься киберадминистрированием или робототехникой. На "Дне цифры" его отряд представил направление "Мехатроника". "Мы создаем 3D-манипулятор, который позволит лучше ориентироваться в трехмерных пространствах, чем компьютерная мышь. Можно будет полностью управлять объектом в 3D-программе. Это сильно упростит работу над различными объектами, ускорит процесс изготовления различных деталей у инженеров, разработку игр, ПО", — сказал школьник.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин