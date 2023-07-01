Тюменская область отремонтировала и оснастила плавательный бассейн Краснодонской спортшколы

| Фото: правительство Луганской Народной Республики | Фото: правительство Луганской Народной Республики

Капитальный ремонт и оснащение плавательного бассейна Краснодонской ДЮСШ № 1 оборудованием и спортивным инвентарем выполнила Тюменская область, сообщает правительство Луганской Народной Республики в своем Telegram-канале.

Юные пловцы уже пользуются разнообразным спортинвентарем, который передали в качестве гуманитарной помощи. Это доски для плавания, нудла, ласты, колобашки, нарукавники, маски.

Кроме того, в спортшколе оборудовали зал сухого плавания, поставили там беговые дорожки, велотренажеры. Оснастили спортивными матами, ковриками, обручами, мячами, шведской стенкой.