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Тюменская область отремонтировала и оснастила плавательный бассейн Краснодонской спортшколы

Общество, 18:09 11 июля 2023

правительство Луганской Народной Республики | Фото: правительство Луганской Народной Республики

Капитальный ремонт и оснащение плавательного бассейна Краснодонской ДЮСШ № 1 оборудованием и спортивным инвентарем выполнила Тюменская область, сообщает правительство Луганской Народной Республики в своем Telegram-канале.

Юные пловцы уже пользуются разнообразным спортинвентарем, который передали в качестве гуманитарной помощи. Это доски для плавания, нудла, ласты, колобашки, нарукавники, маски.

Кроме того, в спортшколе оборудовали зал сухого плавания, поставили там беговые дорожки, велотренажеры. Оснастили спортивными матами, ковриками, обручами, мячами, шведской стенкой.

правительство Луганской Народной Республики | Фото: правительство Луганской Народной Республики

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# бассейн , Краснодон , ЛНР , спортивные школы

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