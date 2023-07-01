Тюменская область отремонтировала и оснастила плавательный бассейн Краснодонской спортшколы
Общество, 18:09 11 июля 2023
| Фото: правительство Луганской Народной Республики
Капитальный ремонт и оснащение плавательного бассейна Краснодонской ДЮСШ № 1 оборудованием и спортивным инвентарем выполнила Тюменская область, сообщает правительство Луганской Народной Республики в своем Telegram-канале.
Юные пловцы уже пользуются разнообразным спортинвентарем, который передали в качестве гуманитарной помощи. Это доски для плавания, нудла, ласты, колобашки, нарукавники, маски.
Кроме того, в спортшколе оборудовали зал сухого плавания, поставили там беговые дорожки, велотренажеры. Оснастили спортивными матами, ковриками, обручами, мячами, шведской стенкой.
| Фото: правительство Луганской Народной Республики