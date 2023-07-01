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Тюменцы могут потратить 2 тыс. рублей на поход в кино по Пушкинской карте

Общество, 19:17 11 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Потратить 2 тыс. рублей на поход в кино по "Пушкинской карте" могут жители Тюменской области от 14 до 22 лет. Со списком кинотеатров, которые участвуют в программе, можно ознакомиться по ссылке.

В июле в Тюменской области можно посетить показы фильмов "Дыхание", 16+ (драма), "Снегирь", 16+ (драма), "Вызов", 12+ (драма) и другие.

Общий номинал "Пушкинской карты" в 2023 году — 5 тыс. рублей. На эту сумму можно приобрести билеты в театр, музей, кино, на выставки, экскурсии, мастер-классы, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

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