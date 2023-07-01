Организаторов крупных проектов среди молодых лидеров наградили в Тюмени

| Фото: инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Победителей конкурсов федерального масштаба, организаторов крупных региональных проектов и представителей сферы молодежной политики в вузах наградили в правительстве Тюменской области 11 июля.

"Одна из ключевых задач комплексной программы поддержки и поощрения лидеров Тюменской области — чтобы вы смогли познакомиться, увидеть друг друга. Спасибо за вклад каждого из вас в достойное представление региона на всероссийском уровне", — обратился к ним начальник управления молодежной политики и общественных проектов департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Владислав Татаринцев.

Осенью 2023 года начнется региональный конкурс "Молодежная лидерская премия". В 2022 году лучшие инициативы этого проекта вошли в каталог "72 новых повода полюбить Тюменскую область еще сильнее".