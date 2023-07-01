В Тюменском медуниверситете в полтора раза увеличилось количество абитуриентов

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Более 7 тыс. заявлений от абитуриентов на программы специалитета и бакалавриата поступило в приемную комиссию Тюменского медицинского университета. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По информации пресс-службы вуза, 260 пакетов документов подали иностранные абитуриенты.

"12 июля – последний день приема заявлений от поступающих в Тюменский государственный медицинский университет по вступительным испытаниям. Это касается выпускников медицинских колледжей. Приемная комиссия будет работать до 18 часов", - отметили в приемной комиссии.

Впервые в истории вуза открыт набор на программы среднего профессионального образования. На программы СПО поступило 200 заявлений. Набор ведется на семь специальностей: акушерское дело, лабораторная диагностика, лечебное дело, сестринское дело, стоматология ортопедическая и профилактическая, фармация.

Для поступающих нет дополнительных баллов, учитывается только средний балл аттестата. Численность на всем потоке составляет 180 мест и все они выделены под внебюджетную форму обучения. Документы принимают до 10 августа.

Прием документов по результатам ЕГЭ на программы специалитета и бакалавриата продолжится до 25 июля.