В Тюменском районе развивают корпоративное волонтерство
Более 13 тыс. жителей Тюменского района включились в волонтерскую деятельность с начала 2023 года. В их число вошли волонтеры Победы, а также добровольцы других направлений: медицинского, событийного, медийного и профилактического. Сейчас активно развивается новое движение – корпоративное волонтерство.
Об этом рассказал заместитель начальника управления по спорту и молодежной политике Тюменского района Андрей Зобнинский.
По его словам, для развития корпоративного волонтерства представители движения выходят на предприятия и в организации Тюменского района. Некоторые коллективы уже приняли участие в событиях недели добра.
"По итогам наградили команду Росводоканала, дружный коллектив с сильным корпоративным духом, их опыт нужно транслировать", - считает Зобнинский.
Также он отметил высокую активность штаба волонтеров Победы. 450 человек, которые работают не только в рамках парада, но проводят с молодежью различные квесты, акции к Дням воинской славы. При подготовке мероприятий к ним часто примыкают представители других направлений.
"Интересную и важную работу делают волонтеры-медики из Каскары и Борового. Ребята ездят по школам и пришкольным лагерям. Через игру они учат детей и подростков правильно делать искусственное дыхание, оказывать первую помощь. Владение этими навыками может спасти в дальнейшем чью-то жизнь", - подчеркнул замначачальника управления.
По словам Андрея Зобнинского, набирает обороты профилактическое волонтерство. Его представители через тренинги, выставки, соревнования рассказывают подрастающему поколению о пользе здорового образа жизни, спорта и вреде курения и других пагубных привычек.
Он отметил, что большой пласт работ взяли на себя волонтеры во время природных пожаров. Они подвозили воду, готовили пищу, помогали и непосредственно в тушении.
"Мы немного помогли с их организацией и координированием. Люди ехали отовсюду, со всем тем, что нужно было пожарным и жителям, ставшим заложниками стихии. Их помощь была своевременной и нужной. Еще раз большое спасибо не только волонтерам Тюменского района, но и всем, кто откликнулся", - поблагодарил Андрей Зобнинский.
Серебряных волонтеров он назвал едва ли не самыми активными представителями добровольческого движения в Тюменском районе, которые с удовольствием откликаются на любую инициативу.
Волонтером стать никогда не поздно. Для этого нужно зайти на сайт Добро.ру, после регистрации откроется доступ к личному кабинету, где отразятся заявки на помощь. Также можно просто обратиться к представителю волонтерского движения по месту жительства.
"Хочется расширить пул населения, привлеченного к этой деятельности. Людей, творящих добро и совершающих хорошие дела, должно быть больше", - подытожил Андрей Зобнинский.
Инна Кондрашкина