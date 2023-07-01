В Тюменском районе развивают корпоративное волонтерство

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 13 тыс. жителей Тюменского района включились в волонтерскую деятельность с начала 2023 года. В их число вошли волонтеры Победы, а также добровольцы других направлений: медицинского, событийного, медийного и профилактического. Сейчас активно развивается новое движение – корпоративное волонтерство.

Об этом рассказал заместитель начальника управления по спорту и молодежной политике Тюменского района Андрей Зобнинский.

| Фото: скриншот с видео | Фото: скриншот с видео

По его словам, для развития корпоративного волонтерства представители движения выходят на предприятия и в организации Тюменского района. Некоторые коллективы уже приняли участие в событиях недели добра.

"По итогам наградили команду Росводоканала, дружный коллектив с сильным корпоративным духом, их опыт нужно транслировать", - считает Зобнинский.

Также он отметил высокую активность штаба волонтеров Победы. 450 человек, которые работают не только в рамках парада, но проводят с молодежью различные квесты, акции к Дням воинской славы. При подготовке мероприятий к ним часто примыкают представители других направлений.

"Интересную и важную работу делают волонтеры-медики из Каскары и Борового. Ребята ездят по школам и пришкольным лагерям. Через игру они учат детей и подростков правильно делать искусственное дыхание, оказывать первую помощь. Владение этими навыками может спасти в дальнейшем чью-то жизнь", - подчеркнул замначачальника управления.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

По словам Андрея Зобнинского, набирает обороты профилактическое волонтерство. Его представители через тренинги, выставки, соревнования рассказывают подрастающему поколению о пользе здорового образа жизни, спорта и вреде курения и других пагубных привычек.

Он отметил, что большой пласт работ взяли на себя волонтеры во время природных пожаров. Они подвозили воду, готовили пищу, помогали и непосредственно в тушении.

"Мы немного помогли с их организацией и координированием. Люди ехали отовсюду, со всем тем, что нужно было пожарным и жителям, ставшим заложниками стихии. Их помощь была своевременной и нужной. Еще раз большое спасибо не только волонтерам Тюменского района, но и всем, кто откликнулся", - поблагодарил Андрей Зобнинский.

Серебряных волонтеров он назвал едва ли не самыми активными представителями добровольческого движения в Тюменском районе, которые с удовольствием откликаются на любую инициативу.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Волонтером стать никогда не поздно. Для этого нужно зайти на сайт Добро.ру, после регистрации откроется доступ к личному кабинету, где отразятся заявки на помощь. Также можно просто обратиться к представителю волонтерского движения по месту жительства.

"Хочется расширить пул населения, привлеченного к этой деятельности. Людей, творящих добро и совершающих хорошие дела, должно быть больше", - подытожил Андрей Зобнинский.

Инна Кондрашкина