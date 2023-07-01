Бронзовую скульптуру Владимира Высоцкого открыли на набережной в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Бронзовую скульптуру знаменитого поэта, автора-исполнителя, актера кино и театра Владимира Высоцкого открыли в Тюмени 12 июля. Она размещена на смотровой площадке на верхнем ярусе набережной Туры (ул. Володарского, 3).

Еще до церемонии открытия из колонок звучали песни исполнителя. Желающие могли зачитать его стихотворения.

Глава города Руслан Кухарук сказал, что скульптура станет дополнением туристических маршрутов, будет притягивать людей. Специально на открытие в Тюмень прилетел сын Владимира Высоцкого актер театра и кино, режиссер и сценарист Никита Высоцкий.

"Через несколько дней будет 43 года, как отца нет. Его посмертие уже больше, чем его жизнь на этой земле. Он прожил 42 с половиной года. Несмотря на то что есть улицы его имени, корабли, памятники, он не становится далеким от нас историческим персонажем. Владимир Высоцкий остается нашим современником, нужным. Его слова звучат как будто они написаны вчера, а не 50 лет назад", — сказал Никита Высоцкий.

Художник из Владивостока Петр Чегодаев рассказал собравшимся о задумке. В первую очередь, по его словам, захотелось сделать фигуру Высоцкого спокойной, в реалистичной манере. Скульптор просматривал существующие скульптуры и не нашел такой, где автор-исполнитель представлен в классическом образе, будто он сошел со сцены и играет на гитаре людям. "Подумал, что это был бы лучший вариант для этого места. В первом варианте он был в рубашке. Но потом мы решили одеть его в свитер, поскольку Тюмень в творчестве Владимира Семеновича связана с нефтяниками, геологами", — поделился скульптор.

Рядом с фигурой Высоцкого стоит табурет советской эпохи, на котором лежит раскрытый блокнот. В нем рукой поэта написаны строки из песни "Тюменская нефть". Петр Чегодаев добавил, что это стало возможным благодаря настоящей записке Владимира Высоцкого - скульптор смог воссоздать почерк автора-исполнителя.

Были использованы и передовые технологии. Работа над портретом шла с помощью компьютерного моделирования. "Сначала я сделал его по технологиям, применяемым в кино, - с реалистичными волосами, глазами, текстурами кожи. Потом уже использовал эту модель для пластического образа. Когда выполнялось литье из бронзы, прибегали к технологии компьютерного моделирования формы, 3D-печати", — добавил Петр Чегодаев.

Церемонию открытия скульптуры украсили тюменские барды Александр Соловьев и Сергей Ломакин. Российский актер театра и кино, почетный гражданин Тюмени Леонид Окунев исполнил стихотворение "Мой черный человек в костюме сером".

Идея установить скульптуру возникла у двух тюменских предпринимателей накануне юбилейной даты — в 2023 году Владимиру Высоцкому исполнилось бы 85 лет. Инициативу поддержала администрация города.

Инна Пахомова