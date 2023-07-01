АО "Транснефть – Сибирь" подвело итоги регионального этапа конкурса среди журналистов

| Фото: Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

АО "Транснефть – Сибирь" определило победителей конкурса профессионального журналистского мастерства "Стальные русла потоков энергии". Конкурс приурочен к 30-летию ПАО "Транснефть" и проводится с целью поддержки и развития открытого диалога российской журналистики с компанией, продвижения передового опыта, достижений, модернизации и инновационного развития нефтетранспортной отрасли страны.

К участию в творческом конкурсе были представлены публикации журналистов г. Тюмени и Тюменской области в трех номинациях. Статьи были опубликованы в печатных изданиях, интернет-СМИ и социальных сетях.

Так, в номинации "Опережая время" лучшими стали обозреватель газеты "Тюменские известия" И. В. Горбунова, заместитель главного редактора городского портала "МегаТюмень" В.О. Бегун, обозреватель газеты "Тюменская область сегодня" А. Б. Калюжный. Авторы статей рассказали читателям о производственной деятельности АО "Транснефть – Сибирь": надежности эксплуатации и транспортировки нефти и нефтепродуктов, инновационных технологиях и цифровой трансформации в производстве.

В номинации "Сохранить и приумножить" победила корреспондент (обозреватель) газеты "Тобольская правда" Н. Ю. Полищук, рассказав о системе экологического менеджмента предприятия. Победителями в номинации "Жить добротой" стали корреспондент газеты "Тюменская область сегодня" И. Н. Тунгусова, редактор отдела социальных проблем "Тюменские известия" А. А. Майорова и корреспондент (обозреватель) газет "Тобольская правда", "Советская Сибирь" Н. Ю. Полищук. В этой рубрике журналисты представили материалы о социальной, благотворительной и волонтерской деятельности организации.

"Конкурс "Транснефти" - блестящая возможность для журналистов и их аудитории познакомиться с этим важным, высокотехнологичным предприятием. Материалы с производств "Транснефти", о тружениках, о людях, которые работают в этой стратегической сфере - прекрасные примеры производственной журналистики. Уверен, в следующем году еще больше коллег примут участие в этом конкурсе", - отметил член жюри, председатель Союза журналистов Тюменской области П. Н. Девайкин.

"Такие конкурсы всегда способствуют профессиональному развитию и личностному росту, расширению сферы интересов и кругозора журналиста. Конечно, очень приятно ещё и получить награду за это. Хотела бы отметить открытость "Транснефть-Сибири" для СМИ", - поделилась впечатлениями победитель конкурса Н. Ю. Полищук.

Награждение участников конкурса журналистского мастерства прошло в торжественной обстановке в аппарате управления АО "Транснефть – Сибирь".

"Все ваши работы в полной мере и очень интересно раскрывают различные направления деятельности нашего предприятия. Спасибо за активное участие и живой интерес к конкурсу. Уверен, что вы еще не раз посетите наши производственные объекты. У нас есть, что показать и о чем рассказать жителям региона", - отметил генеральный директор общества Р. Р. Исламов.

После церемонии награждения участники встречи побывали на экскурсии в территориальном диспетчерском пункте аппарата управления. Журналисты увидели, как осуществляется управление и контроль работы магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, как функционирует централизованная система противоаварийной автоматики, как обустроено рабочее место диспетчеров, всё это – в режиме реального времени.

По итогам федерального этапа конкурса "Стальные русла потоков энергии" авторы лучших работ станут гостями торжественной церемонии награждения, которое пройдет в г. Москве в рамках юбилейного мероприятия, посвященного 30-летию ПАО "Транснефть".