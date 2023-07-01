Ирина Соколова: качество отдыха ямальских детей на тюменском юге на высшем уровне

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Летом 2023 года в тюменских лагерях отдыхают более 2 тыс. ямальских ребят. С условиями их отдыха познакомились председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Тюменской областной думы Ирина Соколова и с заместитель председателя Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Наталия Фиголь.

Они, сообщает пресс-служба облдумы, посетили два детских оздоровительных лагеря: "Олимпийская Ребячка" и "Серебряный бор". "Сотрудничество Ямало-Ненецкого автономного округа с Тюменской областью в сфере организации отдыха и оздоровления детей развивается уже более 20 лет, - отметила Ирина Соколова. - Кампания проходит круглый год, как в учебное время, так и в период каникул. Летом 2023 года в четырех загородных лагерях юга Тюменской области отдыхают более двух тысяч ямальских ребят. Здесь отдых, спорт, лечебные процедуры, интеллектуальное развитие".

"Олимпийская ребячка", которая изначально задумывалась как спортивный лагерь, превратилась, по словам президента ассоциации организаторов детского отдыха и оздоровления Тюменской области "Мы вместе", генерального директора "Ребячьей республики" Ларисы Шиловой, в настоящий оздоровительный центр. Сейчас здесь заканчивается третья летняя смена. Из 349-ти ребят 199 – с Ямала.

Детский лагерь "Серебряный бор" с этого года совместно с департаментом образования ЯНАО практикует профильные смены по направлениям – математика, физика, информатика, химия и другие.

"Такие новые подходы очень важны. Это привлекает в оздоровительные лагеря детей постарше. Даёт им возможность и во время каникул развиваться и приобрести необходимые навыки – задел на будущее", - считает Ирина Соколова.