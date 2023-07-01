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Тюменская таможня: 70 % поступающих товаров в первом полугодии 2023 года пришлось на долю Китая

Экономика, 17:31 13 июля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

70 % поступающих товаров, зафиксированных Тюменской таможней в первом полугодии 2023 года, пришлось на долю Китая.

Об этом сообщил руководитель ведомства Владимир Зябко на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия" 13 июля.

Он отметил, что доля поступающих из Китая товаров — от 25–30 % до 50 % - стала резко возрастать в первом полугодии 2022 года.

Всего за первые шесть месяцев 2023 года в зону деятельности Тюменской таможни поступило 1,5 тыс. товарных партий, эти цифры остались на уровне показателей первого полугодия 2022 года. Кроме Китая среди основных стран-контрагентов — Турция и Узбекистан.

Влада Нерадовская

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# импорт , Китай , Тюменская таможня

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