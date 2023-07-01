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В Тюменской области пресекли переработку 790 кг мороженой пеляди

Экономика, 16:47 13 июля 2023

tyumen.fishretail.ru | Фото: tyumen.fishretail.ru

Переработку 790 кг мороженой пеляди пресекли в Тюменской области. Предприниматель из Бердюжского района внес данные двух партий рыбы в систему "Меркурий". Но вместо документов происхождения пеляди был указан номер аннулированного ранее сертификата, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области.

При этом инспекторы не обнаружили входящих ветеринарных документов на рыбу. Нарушение вскрылось при мониторинге информационной системы. Предприниматель получил предупреждение.

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# Россельхознадзор , рыба , фальшивые документы

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