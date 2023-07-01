Тюменские специалисты Россельхозцентра рассказали о методах борьбы с галловой тлей

Россельхозцентр Россельхозцентр

Галловая или смородиновая тля – один из самых "постоянных" вредителей тюменских садов. Мало кому удалось избежать неприятной встречи с этими крошечными, но вредоносными созданиями, численность которых может насчитывать сотни особей.

Особенно часто на посадках смородины и крыжовника летом можно наблюдать скрученные листья, покрытые некрасивыми сморщенными "бородавками" бледно зеленого, красного или бурого цвета. Многие думают, что это какое-то заболевание, и будут не правы. Это, утверждают специалисты Россельхозцентра, последствия вредительства галловой тли.

Вредитель наиболее опасен для красной и белой, реже — чёрной смородины, йошты и крыжовника. Именно эти кусты насекомые выбирают в качестве объекта питания и размножения.

Специалисты рекомендуют бороться с вредителем комплексно. Во-первых, боремся с причиной и последствием - уничтожаем тлю поразившую листья, срываем пораженные листья и утилизируем.

Во-вторых, лучший способ борьбы - это не допустить тлю на растения и не дать ей развиться. Ранней весной, когда еще почки не раскрылись – обработать куст горячей водой, примерно 70 градусов. Это уничтожит яйцекладки вредителя. Метод будет эффективен, если у вас в прошлом году было немного тли. Также ранней весной можно опрыскать кусты смородины 5% раствором мочевины. Такая обработка помогает так же уничтожить кладки яиц зимующих насекомых.

В-третьих, в течение лета своевременно удалять сорную растительность - источник распространения тли. Своевременно уничтожать муравьиные гнезда. Не секрет, что муравьи являются распространителями и защитниками тли. Они охраняют тлю от нападения на нее полезных насекомых: наездников, божьих коровок, журчалок и уховерток.

В-четвертых, проводить искореняющую инсектицидную осеннюю обработку и утилизацию пораженных листьев. Она помогает уничтожить не только галловую тлю, но и спасет растения других от вредных насекомых.

Если вредитель появился на кустах в период бутонизации, цветения и плодоношения, то применять химические инсектициды нельзя – они сделают весь урожай непригодным для еды. Для устранения тли нужно покупать препараты с более щадящим воздействием – биоинсектициды, которые не опасны для человека и не накапливаются внутри плодов растения. Вот несколько примеров таких средств: Фитоверм, Биотлин, Битоксибациллин, Аверсектин С и прочие. При применении биоинсектицидов обязательно ознакомьтесь с инструкцией. Обратите внимание: нельзя применять их непосредственно перед сбором ягод, минимум за 3 - 4 дня. Перед употреблением в пищу после обработок биологическими средствами защиты растений ягоды необходимо тщательно промыть.

Если заселение тлей незначительное или тля еще не перешла на незаселенные, чистые от насекомых кусты, то можно применить препараты типа "зеленого мыла". Их достаточно много на рынке самых разных производителей. При попадании на листья и стебли зеленое мыло создает на их поверхности тонкую пленку, которая защищает растение от вредителей. Высохшее мыло со временем становится неопасным для вредителей, поэтому после появления новых насекомых требуется повторная обработка растений. Малый срок защитного действия – один из главных недостатков зеленого мыла. Кроме того, оно легко смывается водой, дождями и поливом.

Пораженные кусты смородины галловой тлей после сбора урожая ягод необходимо обработать уже химическими инсектицидами, а пораженные листья собрать и уничтожить. Можно использовать различные инсектицидные препараты, разрешенные для личных подсобных хозяйств против тли на смородине. Список таких средств достаточно обширен, например: Актара, Актелик, Конфидор Макси, Вофатокс, Калипсо, Протеус и другие. Проводить инсектицидом обработку самих растений и площади вокруг приствольного круга. При применении инсектицидов обязательно ознакомьтесь с инструкцией, соблюдайте технику безопасности, нормы и дозировки использования инсектицидов и рабочего раствора.