Внука фронтовика из Ялуторовска наградят за победу в конкурсе "Мой дед сражался за Москву"

| Фото: polkrf.ru | Фото: polkrf.ru

Внука легендарного фронтовика из Ялуторовска Павла Шестакова пригласили на церемонию награждения в музей современной истории России в Москву в декабре. Он вошел в число 20 победителей конкурса "Мой дед сражался за Москву", 14 – из столицы и области, шесть – из регионов.

"Его дед Михаил Алексеевич Воробьев участвовал в историческом параде 7 ноября 1941 года в Москве на Красной площади, после которого на своем танке направился на передовую под Серпухов на защиту Москвы. Участвовал он и в Курской битве, и в других сражениях Великой Отечественной", - рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сопредседатель Центрального штаба "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов. День его 20-летия совпал с началом контрнаступления Советской армии под Москвой, закончившегося разгромом немецких войск, добавил он.

Михаил Алексеевич Воробьев | Фото: парламентская газета "Тюменские известия" Михаил Алексеевич Воробьев | Фото: парламентская газета "Тюменские известия"

Кстати, художественное полотно, созданное Алексеем Крюковым по мотивам работ победителей конкурса, разместят в музее современной истории России. Оно отобразит портреты описанных ими героев.

А портреты ветеранов из всех присланных работ отразят на интерактивном панно на сайте Бессмертного полка России. Его центром станет живописное полотно, посвященное битве за Москву. Лица героев этой картины – лица ветеранов с фотографий, присланных 20-ю победителями конкурса.

Всего на патриотическое состязание поступило более 600 историй о тех, кто сражался с оружием в руках или трудился в тылу, защищая столицу.

Напомним, акция к 80-летию со дня окончания Курской дуги "Бессмертный полк. Курская битва" пройдет в Тюмени 23 августа. Горожан приглашают на площадь Памяти с портретами своих родных и близких, участников Курской дуги, чтобы почтить память героев на аллее Бессмертного полка.

| Фото: предоставлено Геннадием Ивановым | Фото: предоставлено Геннадием Ивановым

Инна Кондрашкина