Тюменцев приглашают почтить память участников Курской дуги в августе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Стать участниками акции "Бессмертный полк. Курская битва" могут жители Тюменской области 23 августа, в день 80-летия со дня окончания крупнейшего сражения Великой Отечественной войны, которое длилось долгих 50 дней и ночей. Для этого нужно прийти на площадь Памяти в Тюмени с портретами своих родных и близких, участников Курской дуги, и почтить память героев на аллее Бессмертного полка.

Об этом на пресс-конференции, посвященной юбилейному проекту, в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия", рассказал сопредседатель Центрального штаба "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов.

По его словам, в Тюменской области осталось три участника Курской битвы. Тамара Михайловна Тарасюк живет в Ишиме и 26 июля встретит свой 100-летний юбилей. Во время войны она была фельдшером.

Александру Ефимовичу Дикареву в сентябре исполнится 99 лет, он проживает в пансионате для ветеранов войны и труда на ул. Минской в Тюмени.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Борис Ефимович Соболев живет в Тюмени, 1 октября отметит 99 лет.

Геннадий Иванов считает, что необходимо издать книгу обо всех участниках Курской дуги из Тюменской области.

"Мы много говорим про память, но всегда ли мы помним? Мы не знаем, сколько всего земляков сражались в Курской битве. Наша задача – сделать так, чтобы плиты с именами на площади Памяти обрели лицо. Надо устанавливать QR-коды, чтобы любой человек мог навести телефон и узнать историю каждого бойца", - подчеркнул он.

Добавим, Курская битва стала одной из крупнейших битв Великой Отечественной войны. По архивным данным, с обеих сторон в нее было вовлечено более 4 млн человек, свыше 69 тыс. орудий и минометов, более 13 тыс. танков, до 12 тыс. самолетов. После ее окончания соотношение сил противников изменилось в сторону Красной армии.

Инна Кондрашкина