Благотворительная распродажа пройдет на "Пикнике книг" в Тюмени

| Фото: группа "Никто не спит | Книжный из Тюмени" ВКонтакте | Фото: группа "Никто не спит | Книжный из Тюмени" ВКонтакте

Благотворительная гаражная распродажа состоится на фестивале "Пикник книг" на площади Солнца в Тюмени 29 июля. Эта инициатива поможет всем желающим освободить свои книжные полки от больше не нужных книг и собрать средства на благие цели. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила создательница книжного магазина "Никто не спит" Дарья Новикова.

"В предыдущие разы мы поддерживали такие социальные инициативы, как приют домашних животных "Лучший друг" и центр помощи и реабилитации переживших насилие "НеТерпи". В этот раз мы проводим гаражку в поддержку нас самих. В конце августа мы неожиданно для нас самих переезжаем на новое место и нам очень нужна поддержка городского сообщества. Для нас это возможность продолжить работать как единственный независимый книжный в Тюмени, для горожан — шанс найти необычную, редкую книгу", — рассказала она.

Сбор книг продлится по 27 июля в книжном магазине "Никто не спит" (ул. 8 Марта, 2, к. 1) и библиотеке № 1 (ул. Матросова, 27/1).

На гаражную распродажу принимаются книги в хорошем состоянии — художественные, научно-популярные, детские, комиксы, зины, изданные, начиная с 2000 года. Не принимаются советские собрания сочинений, учебная, эзотерическая, периодическая литература, книги и брошюры о домашней медицине.

Задать интересующие вопросы можно по номеру телефона: +7(3452)613-877 или в социальных сетях книжного "Никто не спит".

Влада Нерадовская