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В Нижнетавдинском районе развивают мото- и автоспорт

Общество, 10:02 15 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мото- и автоспорт хотят развивать в Нижнетавдинском районе. Об этом во время прямого эфира сообщил глава муниципалитета Валерий Борисов.

На оз. Большое Кайварное развивают технические виды спорта. Здесь расположен природно-оздоровительный спортивный парк им. Павла Решетникова. "Пришли ребята, которые организуют спидвей, делают ледовые трассы. Они готовят специалистов на нашем озере. Это большая перспектива", — сказал Валерий Борисов.

В Нижнетавдинском районе реализуют и другие проекты в сфере туризма. Например, на территории глэмпинга "Морелеса", которым руководит Ирина Катигарова, в сентябре откроют архипарк "Ключи". "Правительство и Инвестиционное агентство Тюменской области поддержали ее. Ирина Катигарова постоянно придумывает что-то новое. При чеке в 7-10 тысяч рублей наполнение глэмпинга стопроцентное. Архитектурные, дизайнерские объекты, которые появятся там в рамках создания архипарка, будут связаны с искусством, прошлым веком", — сказал Валерий Борисов.

Природный комплекс расположен на берегу оз. Ипкуль. Здесь размещены домики для проживания, кафе полевой кухни, баня с чаном под открытым небом и купольный шатер для проведения полезных событий. Для любителей активного отдыха открыт пункт проката сапбордов и лодок.

Отметим, в Нижнетавдинском районе реализуют 16 инвестиционных проектов разной направленности с объемом инвестиций более 2 млрд рублей. Предусмотрено создание 568 рабочих мест.

Инна Пахомова

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# Валерий Борисов , Нижнетавдинский район

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