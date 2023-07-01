Князь, Космос, Медея назвали новорожденных в Тюменской области в первом полугодии 2023 года

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Князь, Космос, Медея - самые редкие имена новорожденных в Тюменской области в первом полугодии 2023 года. Всего 4 тыс. 609 мальчиков и 4 тыс. 185 девочек родились в регионе за это время, сообщает управление загс.

К числе редких имен сотрудники ведомства также отнесли: Винесент, Теодор, Фадей, Юстина, Божена, Анжелика, Настасья. Популярные - Александр, Артем, Михаил, Максим, Роман, София, Анна, Ева, Мария, Варвара.

Мамами и папами чаще всего становились тюменцы в возрасте 31-35 лет. Впервые испытали счастье материнства 2 тыс. 998 женщин; у 2 тыс. 765 малышей появился первый братик или сестричка; третий ребенок зарегистрирован у 1 тыс. 792 мам, четвертый - 749 мам, пятый - 269, шестой - 102, седьмой - 55 , восьмой — у 10 мам.