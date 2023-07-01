Школа для начинающих творческих тюменцев стартует в центре "Космос"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Школа для начинающих творческих сообществ и единиц "Теплица" открывается в тюменском молодежном центре "Космос" 31 июля. В рамках проекта пройдет ряд мастер-классов и лекций, итогом станут театральные эскизы.

"Основная миссия "Космоса" — помочь каждому найти свое место в искусстве. И школа "Теплица" — это тот проект, который наиболее полно отвечает этой задаче. Мы надеемся, что это событие поможет как можно большему количеству людей узнать и полюбить театр", - сказала исполняющая обязанности руководителя центра Оксана Сысоева.

С 31 июля по 3 августа участники познакомятся с площадкой театрального центра, пройдут мастер-классы от кураторов школы. С 4 по 30 августа тюменцы совместно с куратором будут создавать эскизы. 31 августа пройдут открытые показы работ. В конце года у участников школы пройдет выпускной, где они представят самостоятельные наработки.

Добавим, еженедельные мастер-классы и лекции о театре будут проходить до конца декабря. Спикерами станут региональные эксперты в области театра. Посетить эти мероприятия сможет любой желающий.