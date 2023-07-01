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В 14 дворах Тюмени отремонтировали сети водоснабжения и водоотведения

Общество, 16:31 15 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 19 объектах Тюмени планируют завершить реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения до конца июля 2023 года. Специалисты заменят 3,5 км сетей водоснабжения и 1 км сетей водоотведения. Работы уже завершили в 14 дворах областного центра, сообщает "Тюменская область сегодня".

По словам начальник производственного отдела предприятия "Росводоконал Тюмень" Андрея Огородникова, один из самых крупных объектов - двор на Народной, 8. Здесь заменили и запустили в эксплуатацию более 450 м сетей водоснабжения. Этот объект находится на контроле у губернатора Тюменской области, потому что он самый большой по площади. В настоящее время все работы по реконструкции коммуникаций завершены.

Добавим, в 2022 году по программе благоустройства дворовых территорий специалисты выполнили работы на 28 объектах.

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# ремонт дворов

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