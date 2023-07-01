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Тюменцы могут обезопасить недвижимость от мошенников

Общество, 20:47 15 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцы могут обезопасить недвижимость в период длительного отпуска, поскольку мошенники могут воспользоваться этим и попытаться продать недвижимость. Подобные случаи также могут случиться с теми, кто находится на лечении или в командировке.

Как сообщает "Мегатюмень", необходимо подать заявление о невозможности проведения сделок без личного участия собственника. Это может быть подано лицом, указанным в качестве собственника объекта недвижимости, или его законным представителем. Также это может быть человек, действующий на основании нотариально удостоверенной доверенности.

Подать заявление возможно в электронном виде с помощью Единого портала Госуслуг. Для этого нужна подтвержденная учетная запись на на сайте. Перед тем как отправить заявление, его необходимо заверить квалифицированной электронной подписью с помощью приложения "Госключ". Также заявление можно подать при личном обращении в ближайший офис МФЦ.

"После внесения в ЕГРН записи о невозможности государственной регистрации без личного участия никакие регистрационные действия с недвижимостью без согласия собственника проводиться не могут. В случае подачи заявления о госрегистрации перехода права собственности от иного лица, даже при наличии у него доверенности, такое заявление будет возвращено без рассмотрения", - сказал заместитель руководителя Управления Росреестра по Тюменской области Вячеслав Санников.

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# мошенники , недвижимость

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