Водителей предупреждают о сильном тумане на трассе Курган – Тюмень
Общество, 06:49 15 июля 2023
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
О сильном тумане на федеральной автодороге Курган – Тюмень со 101 по 139 километр предупреждает водителей ГИБДД. Видимость – менее пяти метров, сообщает региональная Госавтоинспекция.
"Сильный туман – в Ялуторовском и Исетском районах. Наряды ДПС предупреждают водителей о снижении скорости в условиях плохой видимости. Рекомендуют, по возможности, отказаться от поездок", – сообщили в ГИБДД.