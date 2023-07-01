Водителей предупреждают о сильном тумане на трассе Курган – Тюмень

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

О сильном тумане на федеральной автодороге Курган – Тюмень со 101 по 139 километр предупреждает водителей ГИБДД. Видимость – менее пяти метров, сообщает региональная Госавтоинспекция.

"Сильный туман – в Ялуторовском и Исетском районах. Наряды ДПС предупреждают водителей о снижении скорости в условиях плохой видимости. Рекомендуют, по возможности, отказаться от поездок", – сообщили в ГИБДД.