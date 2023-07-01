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Водителей предупреждают о сильном тумане на трассе Курган – Тюмень

Общество, 06:49 15 июля 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

О сильном тумане на федеральной автодороге Курган – Тюмень со 101 по 139 километр предупреждает водителей ГИБДД. Видимость – менее пяти метров, сообщает региональная Госавтоинспекция.

"Сильный туман – в Ялуторовском и Исетском районах. Наряды ДПС предупреждают водителей о снижении скорости в условиях плохой видимости. Рекомендуют, по возможности, отказаться от поездок", – сообщили в ГИБДД.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , туман

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