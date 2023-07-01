Курултай казахов России впервые проходит в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На Курултай в Заводоуковский городской округ прибыли представители не только районов Тюменской области, но и гости из 18 субъектов Российской Федерации- делегации Алтайского края, Курганской области, Москвы, Новосибирска и других регионов.

Приветствовал гостей и участников казахского народного праздника Курултай-2023 губернатор Тюменской области Александр Моор, подчеркнув, что в Сибири живут крепкие духом люди, создающие и оберегающие свой родной дом. В Тюменской области дружно живут и работают на благо региона и страны представители 150 национальностей.

Уже более 20 лет праздник принимают муниципальные различные районы Тюменской области. В 2023 году Курултай, получивший всероссийский статус, развернулся на территории Заводоуковского городского округа и собрал несколько тысяч гостей.

По народной традиции гостей встретили обрядом шашу - это разбрасывание сладостей. "Наша дружба строилась на протяжении многих веков и нет такой силы, которая могла бы разрушить ее", - подчеркнул губернатор.

Глава Заводоуковского городского округа Светлана Касенова добавила также, что для муниципалитета стало большой честью принять всероссийский праздник казахов.

"В нашем округе в добрососедстве живут около 40 национальностей, - отметила она. - Все мы, кто родился здесь или приехал и решил остаться, живем в мире и растим своих детей".

Веками Курултай являлся одной из главных традиций и неотъемлемой частью национального кода казахского народа. Эти собрания объединяли народ, на них принимались важнейшие решения. Сегодня это - яркий национальный праздник.

"Я объездил все уголки нашей страны и знаю, что Россия это великая страна, и самое главное для нее это дружба народов", - рассказал первый заместитель председателя всемирной ассоциации казахов Заутбек Турисбеков.

Право поднять флаг Курултая казахов России предоставили Нурбаю Раизову – отцу погибшего в зоне проведения СВО Героя России, уроженца Казанского района Жумабая Раизова.

"Курултай несет очень важную миссию и знакомит с традициями казахского народа, укрепляет доверие между людьми разных национальностей", - напомнил президент Федеральной национально-культурной автономии казахов России Есенгалий Ибраев.

В 15 юртах казахи, проживающие в муниципалитетах Тюменской области, представили не только национальные блюда и традиционные костюмы, но и знакомили гостей с родословными предков и древними обычаями.

"По традиции дорогого гостя усаживают на лучшее центральное место в юрте, угощают чаем и кумысом, и в это же время хозяева уже начинают готовить мясо", - рассказали корреспонденту "Тюменской линии" на подворье казахов Сладковского района.

Оформление каждой юрты соблюдено в соответствии с традицией и разделено на мужскую и женскую части. В мужской хранится самое дорогое - конная сбруя и седло, в женской части детская люлька и рукоделия.

Районные делегации привезли также национальные ювелирные украшения из серебра, предметы народного промысла и обереги. Организаторы подготовили для гостей яркую и разнообразную программу.

Многочисленные творческие коллективы радовали зрителей концертом, также на празднике работали спортивные и развлекательные площадки. Болельщиков собрали турниры по борьбе на поясах, гиревому спорту и конные скачки.

Николай Ступников