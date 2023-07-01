В Тюмень прибудет дилер китайской компании Cummins

| Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области | Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области

Дилер китайской компании Cummins будет работать в Тюмени с 21 по 23 июля. Тюменским предпринимателям предлагают пообщаться с производителями двигателей и деталей. Встречу организует Торгово-промышленная палата Тюменской области.

Cummins – компания, чьи разработки являются всемирно признанными. Их двигатели используются в огромном множестве современных грузовых автомобилей, автобусов, генераторов, промышленного оборудования. Визит в Тюмень – отличная возможность приобрести качественные двигатели и детали, наладить контакты для возможных будущих поставок, сообщают организаторы.

По вопросам участия обращаться необходимо обращаться по телефонам: +7 908 873-73-78 (вице-президент ТПП Юлия Шакурская), +7 912 927-92-16 (руководитель центра ВЭД ТПП Екатерина Ульянцева).