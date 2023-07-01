В тюменском "Аптекарском огороде" начнут выращивать кремлевские ели

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Студент Тюменского медицинского университета Матвей Пряников на X Невском международном экологическом конгрессе выиграл семена кремлевской елки. Они уже находятся на этапе проращивания. Их высадят в аптекарском огороде и в зеленой зоне межвузовского кампуса, сообщает вуз.

Студент четвертого курса института фармации Матвей Пряников является лидером экологического отряда "Ботва". Он получил грант от Росмолодежи для создания научно-образовательной площадки и изучения фитотерапии, экологии, фармации в питомнике "Аптекарский огород". Матвей - активный участник фокус-групп по созданию межвузовского кампуса, предлагает соорудить имитацию экосистемы в кампусе: пруд и луг с лекарственными растениями и травами, посадить малоизвестные кустарники, зонируя их по регионам.

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"В работе фокус-групп я продвигал идею по созданию на территории межвузовского кампуса зеленой зоны, такой, как наш "Аптекарский огород". На последней сессии, вместе с губернатором Тюменской области Александром Моором, мы обсуждали несколько концептов по созданию многоуровневых зеленых площадок", - рассказал студент.

Во время реконструкции "Аптекарского огорода" планируется завести около 100 тонн земли, чтобы поднять на 20 см уровень питомника, проложить экотропинки.