Бутылки можно перерабатывать вместе с крышками и этикетками, рассказали тюменские экологи

| Фото: ООО "Тюменское экологическое объединение" | Фото: ООО "Тюменское экологическое объединение"

Бутылки вместе с крышками и этикетками на заводах можно перерабатывать. При подготовке к переработке их моют и дробят в промышленных масштабах на заводах, поэтому если выбросить крышку в контейнер вместе с бутылкой, то оба материала будут непригодны для переработки, это - миф, сообщает пресс-служба ООО "Тюменское экологическое объединение".

По данным регионального оператора, в процессе обработки измельчённый пластик разного состава отделяется друг от друга и сортируется автоматически. На мусоросортировочных заводах крышки с бутылок не скручивают: это не требуется и, скорее, создаст неудобства при транспортировании – в отличие от мелких крышек бутылка никуда из подготовленной кипы не денется.

Отдельные сборы крышек часто организовывают небольшие коммерческие и волонтёрские проекты. В сравнении с теми же пакетами или бутылками их легче досортировывать, проще хранить и транспортировать. Крышки сортируют еще и потому, что это увлекательно и легко. Это интересно детям и даёт взрослым ощущение причастности к экологическому движению. Но не отменяет собой необходимость использования многоразовых вещей взамен одноразовых и стремление направить на вторичную переработку как можно больше ресурсов, а не только крышечки, считают в Тюменском экологическом объединении.

"Мы тоже принимаем крышечки в экодомах, но исключительно в качестве материала для мастерской переработки и только с маркировкой "2" или "HDPE". Они используются на мастер-классах для малышей и взрослых, чтобы наглядно продемонстрировать, как из отходов можно изготовить новую вещь – вазу, брелок, подставку для телефона, цветочный горшок и многое другое. Поэтому если гости собираются в экодом не на мероприятие, а для сдачи вторсырья, то пластиковые крышечки нужно оставлять на бутылках – так они точно попадут на переработку и помогут сохранить компактную форму спрессованной ПЭТ-таре", – подчеркнули в управлении по связям с общественностью ООО "ТЭО".