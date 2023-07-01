Сквер Героев Отечества появится в Восточном округе Тюмени

| Фото: пресс-служба Тюменского регионального отделения "Единой России" | Фото: пресс-служба Тюменского регионального отделения "Единой России"

Сквер Героев Отечества, который станет военно-патриотическим музеем под открытым небом, появится в Тюмени. На территории зеленой зоны в створе улиц Широтной – Олимпийской – Розы Трениной разместят стелы со сведениями о героях, битвах и сражениях, сыгравших решающую роль в военной истории России.

Реализация проекта начнется в 2023 году, к 1 сентября в сквере появится аллея Героев Отечества - учителей. Основные же работы запланированы на 2024 год. В новом мемориальном пространстве создадут аллею Воинской славы, стелы "Тюменцы, не вернувшиеся с войны" и "Тюменцы – фронту", аллею Славы русского оружия и другие объекты.

Отметим, в штабе общественной поддержки "Единой России" состоялось обсуждение концепции сквера. В пресс-службе регионального отделения партии отметили, что инициатива реализуется под руководством ветерана инженерных войск и ВДВ, полковника Анатолия Пусева. Поддержку проекту оказывают члены фракции "Единая Россия" Тюменской облдумы.

"Мы поддерживали и предыдущие его инициативы по установке памятников Герою Советского Союза, генерал-лейтенанту инженерных войск Дмитрию Карбышеву, Герою Советского Союза, генералу армии Василию Маргелову и выпускникам ТВИККУ — Героям Советского Союза и Героям РФ. В сквере будет увековечена память о тех, кто отдал свою жизнь за Отечество. Среди них – Герой РФ Раушан Абдуллин", – рассказал первый заместитель председателя думы, секретарь регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов.

Общественный спецпредставитель губернатора по вопросам СВО Николай Савченко уверен, что создание сквера Героев Отечества – это новый формат увековечения имен бойцов, формирования исторической памяти, нравственных ценностей и ориентиров, воспитания гордости за ратные подвиги защитников.

Сопредседатель Центрального штаба общественного движения "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов добавил, что новый проект будет способствовать воспитанию патриотизма и гражданской ответственности за судьбу своей страны. "Его суть - сохранение памяти о Героях Отечества, преемственности поколений, приумножение воинских традиций", - подчеркнул он.