В Тюмени более 900 домов на 12 дней остались без горячей воды

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пятый этап опрессовок стартовал в Тюмени 17 июля. Горячее водоснабжение на 12 дней ограничили для 989 объектов в Калининском и Восточном округах. Отключения коснулись 331 многоквартирного дома, 626 частных домов, 18 детских садов, 11 школ и трех муниципальных учреждений, сообщает пресс-служба УСТЭК.

Отметим, 14 июля специалисты УСТЭК начали включать тепловые сети в домах Ленинского и Центрального административных округов, отключенных 3 июля для проведения четвертого этапа опрессовок. За эти дни они проверили почти 90 км теплосетей и устранили 28 дефектов.

Всего с начала гидравлических испытаний проверку на прочность и плотность прошли 379 км магистральных и разводящих сетей, устранено 111 дефектов.

Также ведется подготовка теплосетевого комплекса Тюмени к предстоящему отопительному периоду. В частности, проводятся планово-профилактические мероприятия на котельных установках, капитальные ремонты участков тепловых сетей, центральных тепловых пунктов и тепловых камер, реконструкция, диагностика трубопроводов, а также гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность.

Управляющие компании во время гидравлических испытаний городской системы теплоснабжения проверяют внутридомовые тепловые сети и сдают на поверку приборы учета. Только после этого УСТЭК может подписать акт проверки готовности к отопительному периоду.

Всего с начала гидравлических испытаний проверено 1 тыс. 545 водоподогревателей. В восьми домах горячее водоснабжение не было возобновлено в указанный срок из-за водоподогревателей, не прошедших проверку.

Полный список адресов и информация о сроках отключения горячего водоснабжения размещены на сайте УСТЭК. При обнаружении растекания воды или других признаков повреждения теплосетей можно сообщить по телефону контакт-центра: +7 (3452) 38-62-00 (круглосуточно).