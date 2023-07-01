"Заветную мечту купца Ф. С. Колмогорова" покажут тюменцам в Центре татарской культуры

| Фото: департамент культуры администрации Тюмени | Фото: департамент культуры администрации Тюмени

Исторический спектакль "Заветная мечта купца Ф. С. Колмогорова" покажут в Центре татарской культуры в Тюмени 23 июля в 15 часов.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" специалист по методике клубной работы Центра татарской культуры Камиля Фахрутдинова, в спектакле задействованы 10 актеров Тюменского народного театра под руководством Владимира Шмакова. "Коллектив в этом году отметил свое столетие. В 2024 году исполняется 200 лет со дня рождения купца Филимона Колмогорова", — сказала Камиля Фахрутдинова.

Спектакль покажут в четвертый раз. Всего запланировано восемь. "Заветная мечта купца Ф.С. Колмогорова" является краеведческой постановкой, основанной на реальных биографических событиях жителей Тюмени XIX века.

Премьера спектакля состоялась зимой 2023 года. В 2022 году Центр татарской культуры выиграл грант Президентского фонда культурных инициатив. В список событий, которые реализуют до конца сентября, вошли интенсивы, квест "Тайны дома купца Колмогорова", театрализованные пешеходные экскурсии, показ исторического спектакля. Исторические костюмы пошили благодаря средствам гранта.

После "Заветной мечты купца Ф. С. Колмогорова" покажут спектакль по произведению Антона Чехова "Теща-адвокат".

Вход на оба спектакля свободный.

Возрастное ограничение: 12+.

Инна Пахомова