18 сельских отделений "Почты России" обновят в Тюменской области

| Фото: Тюменское региональное отделение "Единой России" | Фото: Тюменское региональное отделение "Единой России"

18 почтовых отделений в сельской местности с общей численностью жителей свыше 81 тыс. человек обновят в Тюменской области в 2023 году. Модернизация охватит 11 районов, включая отдаленные поселения Армизонского, Бердюжского, Исетского, Уватского, Юргинского районов.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Тюменской облдумы, секретарь регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов на рабочей встрече по вопросам модернизации почтовой сети.

Андрей Артюхов напомнил, что развитие "Почты России" и ее региональных сельских отделений включено в народную программу партии по поручению президента Владимира Путина, которое он дал по итогам второго этапа съезда "Единой России" в 2021 году. В 2022 году ремонт прошел в пяти сельских отделениях.

Всего в Тюменской области свыше 400 почтовых отделений обслуживают 1 тыс. 230 населённых пунктов. Почтальоны доставляют корреспонденцию, пенсии, периодику, товары первой необходимости, принимают платежи с помощью мобильных почтово-кассовых терминалов сообщает региональное отделение партии.

Особое внимание при модернизации почтовых отделений уделяется развитию безбарьерной среды. Входные группы оборудуют пандусами с поручнями и кнопкой вызова персонала, расширяют дверные проемы, демонтируют пороги. Также отделения оснащают новой мебелью и наполняют новым функционалом.

На время ремонта часть отделений переехали во временные помещения, предоставленные администрацией, остальные продолжают работать на прежнем месте. Сделано все, чтобы у посетителей было как можно меньше неудобств, связанных с ремонтными работами, отметил директор Управления федеральной почтовой связи Тюменской области Сергей Симайченков.