Названа дата перезахоронения останков тюменского купца и мецената Андрея Текутьева

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Останки тюменского купца и мецената Андрея Ивановича Текутьева, найденные при реставрации церкви Спаса в Тюмени, перезахоронят 12 августа 2023 года.

Как напоминает инфоцентр правительства Тюменской области, их обнаружили в мае 2020 года под алтарем в северном приделе храма.

Губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что нужно исполнить последнюю волю великого земляка: "Я надеюсь, что Андрей Текутьев, по его завещанию, упокоится в Спасской церкви как достойный сын Отечества. А тюменцы смогут отдать дань памяти, сказать спасибо человеку, изменившему жизнь города навсегда".