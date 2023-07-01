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Названа дата перезахоронения останков тюменского купца и мецената Андрея Текутьева

Общество, 20:20 17 июля 2023

t-l.ru

Останки тюменского купца и мецената Андрея Ивановича Текутьева, найденные при реставрации церкви Спаса в Тюмени, перезахоронят 12 августа 2023 года.

Как напоминает инфоцентр правительства Тюменской области, их обнаружили в мае 2020 года под алтарем в северном приделе храма.

Губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что нужно исполнить последнюю волю великого земляка: "Я надеюсь, что Андрей Текутьев, по его завещанию, упокоится в Спасской церкви как достойный сын Отечества. А тюменцы смогут отдать дань памяти, сказать спасибо человеку, изменившему жизнь города навсегда".

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# Андрей Текутьев , Спасская церковь

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