В Тюменской области сдали более 428 тысяч "квадратов" частных домов с января по май

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

428,8 тыс. кв. м частного жилья сдали в Тюменской области с января по май 2023 года. Это практически половина от 810, 8 тыс. кв. м общего объема ввода многоквартирных домов, построенных в этот же период.

По данным Тюменьстата, пик сдачи частных домов пришелся на январь и февраль – по 116 тыс. кв. м в месяц. Годом ранее приближенный результат был только в сентябре – 110 тыс. кв. м.

А рекордным по вводу многоэтажных новостроек стал декабрь 2022 г. – 313,9 тыс. кв. м. Но уже в январе 2023 – это 292,4 тыс. кв. м, а в мае – 94,6 тыс. кв. м.

Отметим, что по данным ГУС Тюменской области 2022 год стал рекордным по показателю ввода частных домов в эксплуатацию. Половина из более чем 2 млн "квадратов" нового жилья - ИЖС.

Оксана Корнеенкова